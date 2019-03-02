Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал соглашение, подписанное с правительством Азербайджана об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление местного парламента, передает Day.Az.

Отметим, что само соглашение было подписано по итогам переговоров в Ашхабаде в верхах в ноябре 2018 года. Тогда же Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджанской Республики подписали меморандум о взаимопонимании.

Ожидается, что данный документ будет способствовать интенсификации связей между предпринимательскими структурами двух стран, в частности, по линии малого и среднего бизнеса.

Согласно госпрограмме Туркменистана, до 2020 года доля негосударственного сектора экономики в объеме внутренней валовой продукции должна достичь 70 процентов. Местным предпринимателям разрешено создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами

путем привлечения их инвестиций.