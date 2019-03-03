Поставки газа из Азербайджана в Грузию в этом году могут быть увеличены на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, сказали Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR, передает Day.Az.

"С начала года до конца февраля 2019 года ООО "SOCAR Georgia Gas" импортировала в Грузию около 500 миллионов кубометров природного газа. До конца 2019 года в Грузию компания планирует непосредственно поставить ещё около одного миллиарда 260 миллионов кубометров газа", - сказали в компании.

Как отметили в SOCAR, в общей сложности поставки газа из Азербайджана в Грузию в этом году посредством всех поставщиков могут составить более 2,45 миллиарда кубометров газа, то есть, на 11 процентов больше, чем в прошлом году.

Что касается сети автозаправочных станций (АЗС) SOCAR в Грузии, в компании отметили, что на данный момент SOCAR оперирует 113 АЗС на территории этой страны.

"Ведутся работы по строительству мультифункционального комплекса в Тержола, включающего АЗС. Открытие этого объекта планируется в этом году", - сказали в госкомпании.

Отметим, что компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.