В текущем году новым направлением для экспорта продукции Гянджинского алюминиевого завода станет Италия, сообщили Trend на предприятии, передает Day.Az.

Согласно информации источника, сегодня практически вся продукция завода ориентирована на экспорт.

"Продукция предприятия экспортируется в ряд стран Европы, и бывшего союза, а в ближайшие месяцы будет налажен экспорт на итальянский рынок. Для того, чтобы обеспечить непрерывность экспортных поставок Гянджинский алюминиевый завод планирует также увеличить объемы производства", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в нынешнем году предприятие планирует нарастить объемы производства до 52,447 тысячи тонн.

При этом в минувшем году этот показатель составил 51,967 тысячи тонн.

На предприятии производятся первичная и конечная алюминиевая продукция, а также полуфабрикаты - алюминиевый прокат.