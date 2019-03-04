Пространства оказания имущественных услуг будут открыты в Северных, Южных, в Северо-Западных регионах Азербайджана, а также в Аранской зоне, сказал Trend глава Пространства оказания имущественных услуг Рашад Абласанов, передает Day.Az.

В настоящее время Пространство оказания имущественных услуг функционирует в Баку. Эта служба открылась в начале января текущего года.

По словам Абласанова, ввод в эксплуатацию Пространства оказания имущественных услуг, является самым крупным проектом, реализованным Государственным комитетом по вопросам имущества.

"Наряду с этим мы также развиваем новый подход относительно мобильных (передвижных) и других услуг, что направлено в первую очередь на обеспечение удовлетворенности граждан, чтобы услуги были всегда в шаговой доступности. Полагаю, что реализуемые со стороны Госкомимущества работы в этом направлении были позитивно восприняты со стороны граждан",- сказал Абласанов.

Услуги в Пространстве оказания имущественных услуг оказываются по принципу "единого окна". В Пространстве доступны услуги по всем сферам деятельности Государственного комитета по вопросам имущества. Все услуги, связанные с имуществом, приведены в соответствие с международными стандартами, также обеспечена прозрачность, полная электронизация услуг, снижены до минимума контакты граждан с чиновниками, что способствует повышению эффективности администрирования и в полной мере удовлетворит запросы граждан.

В перспективные планы ведомства, по словам Абласанова, входит также увеличение числа оказываемых гражданам электронных услуг.

"В настоящее время, 40 из 46-ти оказываемых со стороны Госкомимущества услуг, переведено в электронный формат. Переход от бумажных носителей к электронным предоставляет гражданам возможность получать выписки удаленно. В скором времени получить выписку на недвижимое имущество можно будет посредством портала "электронное правительство". Сегодня граждане могут получить эти услуги удаленно, причем, будучи даже за пределами страны", - сказал Абласанов.