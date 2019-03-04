Подготовка к одному из самых главных и любимых праздников в Азербайджане, Новрузу, находится в самом разгаре.

Впереди - второй праздничный вторник - Одлу Чершенбе. Его с нетерпением ждут и дети и взрослые, ведь это возможность собраться всей семьей и отдать дань многовековым обычаям.

Как нужно отмечать Одлу Чершенбе

Вечером со вторника на среду в домах зажигают свечи. Их должно быть столько, сколько членов в семье, а на улице разжигают костёр и прыгают через него. Считается, что прыжки через огонь очищают человека. Прыгают либо три, либо семь раз со словами "агырлыгын-угурлугун бу тонгалда янсын", "сарылыгым сене, гырмызылыгын мене", что значит "пусть мои невзгоды сгорят в этом огне", "моя желтизна тебе, твой багрянец мне".

По традиции праздничный вторник завершается семейным застольем. Во главе стола находится плов, аромат которого заманивает к столу всех членов семьи: от млада до стара.

Секрет вкусного плова на Одлу Чершенбе

В азербайджанской кухне огромное количество видов пловов. Сначала хозяйкам нужно определиться будет ли он с мясом, курицей или вегетарианским.

Пловы, исключающие мясо, - ширин-плов, плов лобия-чилов, плов хамдошама, шашандаз-плов, шюйуд-плов - лучше оставить для менее торжественных поводов.

Готовя плов с мясом, бараниной или говядиной, есть вероятность, что кто-то из членов семьи им не сможет полакомиться. Не секрет, что не все дети воспринимают запах баранины, пожилым же может быть тяжело прожевать мясо.

Поэтому для семейного застолья идеально подойдет плов из курицы, особенно учитывая, что на праздники в Азербайджане принято собираться большой дружной семьей. А куриное мясо любят все: и дети, и взрослые.

На какой бы разновидности куриного плова вы не остановили свой выбор, важно задуматься о качественных, свежих и полезных ингредиентах. Курица Mərcan хорошо будет сочетаться с сухофруктами в тоюг-плове, с лимонами, шафраном и взбитыми яйцами в чыхыртма-плове и грецкими орехами, гранатом, корицей в фисинджан-плов.

Почему курица Mərcan?

Для коронного блюда праздничного вторника подойдет курица местного бренда "Mərcan", ведь недаром шеф-повара самых известных ресторанов Баку работают исключительно с этим производителем.

Курица получается сочной с хрустящей золотистой корочкой. При этом курица Mərcan быстра в приготовлении, что важно, учитывая, что вторник является будним днем и на приготовление ужина отведено не так уж и много времени.

Помимо вкусовых факторов, полезность продукта также стоит не на последнем месте.

Тем, кто действительно заботится о здоровье своей семьи, важно знать, что один из самых требовательных органов по сертификации в мире - JAKIM, Малайзия - выдал производителю курицы "Mərcan" сертификат HALAL. Таким образом, слово "HALAL" на упаковке курицы "Mərcan" подкреплено серьезнейшим международным документом и не является пустословным маркетинговым ходом, к которому часто прибегает большинство нечестных фирм.

Говоря об экологичности продукции Mərcan, важно подчеркнуть, что руководство принципиально отказалось от ГМО и искусственных добавок на всех этапах производства, используя исключительно натуральные корма для домашней птицы.

Отдельно стоит отметить и свежесть курицы "Mərcan" на прилавках магазинов. За этим следят специалисты. При необходимости они возвращают непроданный товар. Правда случается это нечасто из-за растущего спроса на продукцию бренда.

Курицу "Mərcan" можно купить во многих торговых сетях, что важно с точки зрения гигиены и санитарии. По оценкам Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AFSA), большое количество курятины в Азербайджане, особенно на рынках и с рук, не соответствуют санитарным и производственным стандартам. Поэтому, если отравление на Одлу Чершенбе не входит в планы, то лучше выбирать проверенного годами поставщика, которому доверяют сотни тысяч наших граждан.

Интересно, что по статистике, куриное мясо - самый популярный продукт в Азербайджане.

Желаем всем веселого семейного торжества и приятного аппетита.