Впервые в Азербайджане 11-15 марта состоится международная "Неделя кибербезопасности", организованная министерством транспорта, связи и высоких технологий. Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, было сказано на пресс-конференции, организованной в связи с этим министерством.

На мероприятии было отмечено, что "Неделя кибербезопасности" проводится в целях повышения эффективности координированной работы и просветительского уровня в сфере кибербезопасности, повышения общенациональной подготовки.

В рамках "Недели кибербезопасности" состоится республиканский научно-практический семинар и мероприятия на различные темы.