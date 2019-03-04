Указ Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане в очередной раз продемонстрировал, что в центре политики азербайджанского государства стоит именно человеческий фактор, забота о благосостоянии граждан.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), директор Института востоковедения имени Зии Буниятова АН Азербайджана, академик Гёвхар Бахшалиева.

Депутат отметила, что этот указ способствует решению проблем, улучшению социального положения многих граждан: "Проблемные кредиты являлись серьезной проблемой, сохраняющейся в отношениях между банками и гражданами, у граждан были обязательства перед банками, но государство взяло на себя эти обязательства. Этим указом глава государства решил не только проблемы граждан, но и банков".

Бахшалиева добавила, что с этой точки зрения данный указ является фактором, стимулирующим дальнейшую деятельность банковской системы: "После решения этой проблемы и для банков, и для граждан открылись новые возможности. Поэтому этот указ главы государства, наряду с решением вопроса проблемных кредитов, будет способствовать экономическому развитию, в том числе, стимулированию предпринимательской деятельности, открытию новых рабочих мест, укреплению банковской системы".

Депутат подчеркнула, что этот указ является образцовым шагом и для многих стран мира: "Решение Президента Ильхама Алиева - пример социальной революции для всех стран, и Азербайджан продемонстрировал всему миру свое лидерство в решении социальных вопросов общества. Депутат особо подчеркнула, что изменения, принятые в социальной сфере с начала 2019 года, в том числе, решение вопроса проблемных кредитов действительно демонстрирует революционный подход по своему масштабу и охвату.