Азербайджан и Саудовская Аравия заинтересованы в расширении авиасообщения.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пятом заседании межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией в Баку.

Шарифов напомнил, что с февраля 2016 года Азербайджан упростил процедуру получения виз для граждан Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Министр сказал, что в 2016 году число туристов из Саудовской Аравии, посетивших Азербайджан, составляло 7,5 тысяч человек, в 2017 году - 33,3 тысячи человек, в 2018 году - 73 тысячи человек. Но, по словам министра, приток туристов наблюдается только в летнее время.

"Считаю необходимо наладить постоянное прямое авиасообщение. Это будет важным не только для туризма, но и для развития бизнес отношений между двумя странами", - сказал Шарифов.

Далее Шарифов отметил, что между странами существует взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах.

"Несмотря на то, что политические отношения между странами находятся на высшем уровне, в других сферах эти отношения не соответствуют потенциалу. Основная задача межправительственной комиссии - способствовать развитию этих связей", - сказал он.

Министр отметил, что товарооборот между странами не очень высок и в рамках заседания будут обсуждены также вопросы его увеличения. За последние 15 лет, добавил министр, экономика Азербайджана стремительно развивается. ВВП вырос в 3,3 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, экспорт - в 4,7 раза, валютные резервы - в 24 раза.

Отметим, что сегодня в Баку проводится пятое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Стороный обсуждают вопросы сотрудничества в таких сферах как экономика, торговля, инвестиции, информационные технологии, культура, спорт, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, занятость, здравоохранение, туризм, образование и другие.

Участники заседания также проводят обмен мнениями о текущем состоянии экономических взаимоотношений между странами, а также работе, проведенной после четвертого заседания межправительственной комиссии. К концу встречи ожидается подписание итогового протокола.