Азербайджан и Саудовская Аравия подписали протокол о расширении инвестиционного сотрудничества в сферах экономики и торговли. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ был подписан председателем правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орханом Мамедовым и главой Генерального инвестиционного управления Саудовской Аравии Ибрагимом бин Абдулрахман аль-Омаром в рамках пятого заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией в Баку.

Протокол также предусматривает расширение сотрудничества в сфере культуры и спорта.

Отметим, что Сегодня в Баку проводится пятое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской.

Во время заседания будут обсуждены вопросы сотрудничества в таких сферах как экономика, торговля, инвестиции, информационные технологии, культура, спорт, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, занятость, здравоохранение, туризм, образование и в других сферах.

На встрече также будут обсуждаться текущее состояние экономических взаимоотношений между странами, а также, работа, проведенная после четвертого заседания межправительственной комиссии.