Китай поддерживает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Об этом министр транспорта Китая Ли Сиаопен сказал на встрече с министром экономики, сопредседателем азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахином Мустафаевым в рамках его визита в Китай. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минэкономики.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Китаем также в транзитно-транспортной сфере, заинтересован в его развитии. Было отмечено, что благодаря Шелковому пути тесные торговые и гуманитарные связи между странами имеют древнюю историю. Также было подчеркнуто, что, расширяя сотрудничество со странами в рамках инициативы "Один пояс, один путь", Азербайджан осуществляет продолжительную деятельность по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В ходе встречи обсуждались вопросы поощрения совместных мер для поддержки Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширение сотрудничества между соответствующими железнодорожными структурами, создание Рабочей группы для развития связей в транспортной сфере и др.

В рамках визита с министром промышленности и информационных технологий Китая Миао Вейем были проведены обсуждения по таким вопросам, как реализация совместных проектов в сфере промышленности и информационных технологий в Азербайджане, приумножение совместных усилий для реализации проекта TASİM и т.д. На встрече состоялся обмен мнениями по созданию совместных предприятий в сферах машиностроения, металлургии, фармацевтики в промышленных парках Азербайджана, расширению взаимной инвестиционной деятельности.

В ходе встречи азербайджанской делегации с зампредседателя Комиссии по национальному развитию и реформам Китая, главой Национального бюро статистики Нин Джидже была отмечена важность поощрения в Китае Транскаспийского международного транспортного маршрута, обсуждено развитие сотрудничества в транзитно-транспортной, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах.