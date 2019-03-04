ООО "Автолюкс Азербайджан", официальный дилер автомобилей Jaguar и Land Rover в Азербайджане, продолжает расширять свою деятельность в стране, открывая в Баку новый центр, готовый предоставлять местным клиентам услуги в области продаж, технического и послепродажного обслуживания.

ООО "Автолюкс Азербайджан", являющееся частью сети розничных продаж Jaguar Land Rover в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), играет важную роль в укреплении позиций и продвижении обоих брендов в Азербайджане и готовится к расширению своего присутствия на рынке. Новый центр, расположенный на улице Ашуга Моллы Джумы в Баку, обеспечит высокий уровень обслуживания клиентов Jaguar и Land Rover в легкодоступном месте крупнейшего города страны.

Современный центр площадью 4960 квадратных метров построен в соответствии с глобальным стандартом ARCH, отражающим новый корпоративный стиль бренда Jaguar Land Rover, единый для центров розничных продаж автомобилей Jaguar и Land Rover во всемирном масштабе. Этот стандарт сочетает в себе впечатляющую архитектуру и потрясающую концепцию внутреннего дизайна, создавая для клиентов яркую гостеприимную атмосферу с высочайшим уровнем обслуживания.

Региональный директор по развитию сети продаж Jaguar Land Rover MENA Джастин Виниг прокомментировал открытие нового автосалона: "Бренд Jaguar Land Rover укрепляет свои позиции на азербайджанском рынке благодаря огромным усилиям, предпринимаемым нашими местными партнерами в области розничных продаж. Мы чрезвычайно гордимся открытием ООО "Автолюкс Азербайджан" такого грандиозного центра Jaguar Land Rover ARCH в стране, свидетельствующего о непрестанном стремлении нашего бренда к совершенству в стандартах обслуживания из года в год".

Генеральный директор "Автолюкс Азербайджан" Марк Покок заявил: "Мы являемся авторитетными и надежными представителями автомобильной промышленности Азербайджана, поскольку всегда старались предлагать нашим требовательным клиентам самые высококачественные продукты и услуги".

"Наш вновь открывшийся центр Jaguar Land Rover поднимает стандарты качества в сфере обслуживания до новых высот, позволяя выбравшим этот бренд водителям получить впечатления, достойные обладателей таких роскошных автомобилей. Команда специалистов, обладающая глубоким пониманием автомобилей Jaguar и Land Rover, предлагает широкий спектр комплексных услуг в области продаж и послепродажного обслуживания", - добавил Покок.

Новый автосалон Jaguar Land Rover предлагает широкий ассортимент самых последних моделей автомобилей обеих марок, включая Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery и Land Rover Discovery Sport, а также автомобили XJ, XF, XE, F-PACE, E-PACE и F-TYPE марки Jaguar.

Новый центр будет также включать специально выделенные торговые площади для ОДОБРЕННЫХ для продажи подержаных автомобилей обеих марок и специальные зоны для продажи оригинальных товаров и аксессуаров.

Новый центр Jaguar Land Rover компании "Автолюкс Азербайджан" в Баку открыт с 1 марта 2019 года: для продажи автомобилей - с понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00, для послепродажного обслуживания и продажи запчастей - с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00.

Получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефону +994 12 983 или посетив веб-сайты www.landrover-azerbaijan.com и www.jaguar-azerbaijan.com

Об ООО "Автолюкс Азербайджан"

ООО "Автолюкс Азербайджан" было основано в 2012 году с целью предлагать азербайджанскому потребителю самые популярные в мире автомобили. Компания начала свою деятельность в качестве официального дилера марки Ferrari, являющейся мечтой миллионов жителей Баку, и впоследствии открыла магазин Ferrari, чтобы фанаты этого сверхспортивного автомобиля получили возможность почувствовать себя частью бренда. Вторым успехом компании стало ее назначение официальным дилером другого итальянского гиганта - автомобильного бренда Lamborghini и Collezione Automobili Lamborghini в Азербайджане. В дальнейшем в портфель брендов были включены Aston Martin, и в 2017 году компания FCA, представляющая такие бренды, как Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional и Jeep. Для удобства клиентов все автосалоны и центры технического обслуживания компании расположены в самом центре города. Более 160 сотрудников "Автолюкса" проходят обучение в соответствии с высочайшими стандартами бренда, регулярно привлекаясь к участию в программах обучения и регулярному посещению производственных мощностей производителя для ознакомления с последними инновациями. "Автолюкс Азербайджан" постоянно расширяет список брендов и придает первостепенное значение качеству обслуживания как одному из главных приоритетов.

Получить дополнительную информацию можно, посетив веб-сайт:

www.autolux-azerbaijan.com

О Jaguar Land Rover MENA

Jaguar Land Rover - крупнейший производитель автомобилей в Великобритании, объединяющий два престижных автомобильных бренда - Land Rover, ведущий мировой производитель полноприводных автомобилей премиум-класса, и Jaguar, один из крупнейших в мире брендов спортивных салонов и спортивных автомобилей класса люкс.

Группа Jaguar Land Rover движима стремлением поставлять лучшие в своем классе автомобили, впечатления от которых полюбятся клиентам на всю жизнь. Эта продукция пользуется большим спросом во всем мире. В 2018 году Jaguar Land Rover продал 592 708 автомобилей в 128 странах.

Сеть розничных продаж компании, поставщики и местные предприятия представлены штатом более 260 000 человек. По сути, Jaguar Land Rover - британская компания с двумя крупными проектными и инжиниринговыми площадками, тремя объектами, производящими автомобили, и центром по производству двигателей, расположенном в Соединенном Королевстве. У компании также есть заводы в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.

Компания постоянно внедряем инновации - в этом году собирается разместить около 4 миллиардов долларов в создание новых продуктов и капиталовложения.

Начиная с 2020 года все новые автомобили Jaguar Land Rover будут обладать опцией электромобиля, предлагая клиентам еще больший выбор. В модельный ряд будет введен портфель электрифицированных продуктов, который будет включать полностью электрические, гибридные и легкие гибридные автомобили, но при этом выпуск новейших дизельных и бензиновых двигателей продолжится.

Jaguar Land Rover MENA, базирующаяся в Дубае, отвечает за региональную поддержку 20 рынков и соответствующих объектов розничных продаж в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В Дубае действуют Центр технического испытания автомобилей и Учебная академия Jaguar Land Rover, являющаяся первым подобным учреждением в этом регионе.

В свободной экономической зоне Джебель Али открыт специализированный центр распределения запасных частей Jaguar Land Rover для обслуживания этого региона.

В настоящее время центр насчитывает 100 сотрудников и поддерживает 39 дилерских пунктов на 20 рынках.

Прогнозируется, что к 2020/21 году число дилерских центров на 20 рынках увеличится до 58 благодаря запланированным стратегическим действиям по дальнейшему укреплению региональной дилерской сети.

Получить дополнительную информацию можно, посетив веб-сайт: jaguar-me.com/landrover-me.com или войдя в систему media.jaguarlandrover.com.

Адрес: Баку, Наримановский район, улица Ашуга Моллы Джумы. Тел: +994 12 983

www.landrover-azerbaijan.com

www.jaguar-azerbaijan.com

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