В Азербайджане будут выравщиваться новые сорта яблок
4 марта 2019 14:38 280
В Азербайджане будет восстановлено выращивание традиционных сортов яблок и других сортов фруктов в Губинском районе.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам специалист министерства экологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов.
В настоящее время проводятся консультации для восстановления выращивания сортов фруктов, на которые есть большой спрос.
Ибрагимов добавил, что в Азербайджане будут выращиваться и новые, экологически чистые сорта фруктов, в связи с чем к работе уже приступили специалисты министерства сельского хозяйства и Академии наук.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!