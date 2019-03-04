В Азербайджане будет восстановлено выращивание традиционных сортов яблок и других сортов фруктов в Губинском районе.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам специалист министерства экологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов.

В настоящее время проводятся консультации для восстановления выращивания сортов фруктов, на которые есть большой спрос.

Ибрагимов добавил, что в Азербайджане будут выращиваться и новые, экологически чистые сорта фруктов, в связи с чем к работе уже приступили специалисты министерства сельского хозяйства и Академии наук.