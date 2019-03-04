На официальной интернет странице Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана размещен электронный калькулятор для подсчета гражданами размера льготы, предусмотренной по увеличенной в результате девальвации доле кредитных долгов в манатах. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Палату.

Каждый гражданин сможет посчитать размера льготы на официальном сайте структуры (www.fimsa.az), войдя в "Калькулятор" (https://pk.fimsa.az/az) раздела "Информация о решении проблемных кредитов". Калькулятор состоит из двух пустых ячеек - "Размер остатка на 21.02.2015 (в долларах США)" и "Размер остатка на 21.12.2015 (в долларах США)". Здесь отражены даты первой и второй девальвации. Понесшие убыток граждане в результате первой девальвации, вносят туда основный кредитный долг, а другая клетка остается пустой. Отметим, что размер остатка по кредиту в другой иностранной валюте указывается после конвертации в доллары в США в соответствие с официальным курсом Центрального банка Азербайджана на тот период.

В случае возникновения вопросов по данной теме и необходимости в дополнительной информации, граждане могут обратиться в "Техподдержку 966", воспользоваться страницами в социальных сетях, средствами связями, указанными в подразделе официального сайта Палаты "Связь".