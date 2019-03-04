Азербайджан подписал декларацию по транспортному коридору Каспийское море-Черное море - ФОТО
4 марта 2019 16:39 154
В Бухаресте состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявили в МИД Грузии.
По итогам четырехсторонней встречи была подписана совместная декларация о развитии транспортного коридора "Каспийское море-Черное море".
Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!