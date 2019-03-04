На сегодняшний день весьма востребовано создание какой-либо экспертной платформы для сотрудничества между экспертными сообществами Азербайджана и России, с участием ведущих аналитиков, заявил ведущий азербайджанский экономист, профессор Эльшад Мамедов во время видеомоста на тему "Инвестиционное сотрудничество России и Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам эксперта, вызовы, которые стоят перед нашими национальными экономиками, диктуются в целом всеми технологическими процессами, которые происходят в мировой экономике.

"На сегодняшний день при всем разнообразии и отличии масштабов наших экономик имеются существенные системные схожести, а также сходные точки для инвестиций. Вместе с тем системные слабости экономики двух государств имеют много общего. Это делает актуальным поиск оптимальных путей преодоления этих вызовов, в целях развития экономических возможностей наших стран", - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что на данном этапе развития двусторонних отношений, есть большая потребность для поступательного, устойчивого сотрудничества.

"Это особенно важно с учетом сегодняшних доверительных отношений между нашими государствами. Именно главы наших государств придают импульс укреплению двусторонних отношений в целом, и в частности для развития экономики Азербайджана и России. На сегодняшний день товарооборот между нашими странами поступательно растет, хотя очевидно, что нынешние показатели взаимной торговли не отражают весь потенциал торгово-экономических отношений. Согласно экспертным данным у нас имеется возможность наращивать объемы товарооборота как минимум в три, четыре раза", - сказал профессор.

По словам азербайджанского экономиста, сегодняшняя цифра в 2,5 миллиарда долларов не охватывает весь потенциал двустороннего сотрудничества.

"Наряду с экономикой, у наших стран имеется большой потенциал для наращивания гуманитарного сотрудничества, в частности в сфере образования. Совершаемые в этом направлении шаги открывают серьезные возможности для дальнейшего укрепления двусторонних связей между Россией и Азербайджаном", - отметил экономист.