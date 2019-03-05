Для расширения "Южного газового коридора" (ЮГК) можно использовать такие месторождения Азербайджана, как "Шафаг-Асиман" и "Умид-Бабек", сказал Trend вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли, передает Day.Az.

По словам Асланбейли, расширять ЮГК можно по двум направлениям.

"Первое направление - это газовые ресурсы Азербайджана, при чем не только "Шах Дениз", но и другие месторождения, такие как "Шафаг-Асиман", "Умид-Бабек", оперируемые SOCAR и другие месторождения. Второе направление - это газовые ресурсы третьих стран. Этот вопрос зависит от желания и заинтересованности этих стран", - сказал вице-президент.

Как отметил Асланбейли, для расширения данного газопровода имеются технические возможности, далее добавив, что изначально ЮГК построен так, что его пропускную способность можно увеличить в два раза.

Также Асланбейли подчеркнул, что BP достаточно активно участвует в реализации данного проекта.

Напомним, что 20 февраля 2019 года в Баку состоялось пятое заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), с участием представителей государств, вовлеченных в реализацию ЮГК, других стран, акционеров проекта и международных финансовых институтов.

Первое заседание Консультативного совета по ЮГК состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.