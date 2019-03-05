Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 февраля 2019 года, минимальная ежемесячная заработная плата с марта увеличилась на 50 манатов (38,4 процента) и повысилась со 130 манатов до 180 манатов. В связи с этим для урегулирования зарплат работников сфер, финансируемых из государственного бюджета, Кабинетом министров принят ряд решений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, согласно решению Кабмина №68 от 28 февраля этого года, определены размеры ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников сфер, финансируемых из госбюджета, передает Day.Az.

Согласно решению Кабинета министров №71 от того же числа, минимальный размер ежемесячных должностных окладов не являющихся госслужащими работников государственных органов (уборщик, дворник, садовник, сторож, кочегар, неквалифицированный рабочий и другие) определен в размере 180 манатов, что также увеличивает размеры окладов в государственных органах высшей, первой, второй и третьей категорий. Решением Кабинета министров также определены размер ежемесячных тарифных окладов работников ряда финансируемых из госбюджета организаций и размер почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий в учреждениях, управлениях и организациях, финансируемых из госбюджета.

Повышение минимальной зарплаты охватит порядка 600 тысяч человек, в том числе на 30 процентов увеличились зарплаты 450 тысяч работников государственного сектора, на 25 процентов - зарплаты 150 тысяч работников частного сектора.