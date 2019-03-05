Как известно, Президент Ильхам Алиев на днях подписал важнейший для граждан страны указ, который предусматривает выплату компенсаций по кредитам физических лиц. Этот указ охватит более 800 000 граждан страны, которые получат или средства, или же смягчение условий выплаты своих долгов.

Естественно, что такое серьезное решение вызвало большой резонанс в обществе. Мы попытаемся ответить на самые часто задаваемые вопросы, которые направили в редакцию наши читатели.

Сроки выплат. Когда я получу свою компенсацию?

Согласно указу главы государства, Палате по надзору над финансовыми рынками было дано 15 дней на то, чтобы продумать механизм начисления и выдачи этих компенсаций. В то же время, Палата в течение полутора месяцев должна составить списки должников, которым полагается компенсация, и представить его в министерство финансов. Министерство утвердит список, и начнется выплата компенсаций. Таким образом, деньги можно будет получить начиная со второй половины апреля.

Как понять, сколько мне выплатят?

Конкретный размер выплаты зависит от объема долга и его давности. Палата по надзору за финансовыми рынками запустила специальный онлайн-калькулятор, который поможет в расчетах. Он доступен по ссылке.

Нужно ли уже идти в банк и узнавать насчет компенсаций? Или банки сами будут сообщать гражданам, что можно прийти за деньгами?

Банки сами будут связываться со своими клиентами для выплаты компенсаций.

А если меня не будет в этот момент в стране?

Во-первых, вы можете оставить доверенность, и человек, которому вы доверяете, сможет получить компенсацию в назначенный день. Во-вторых, вы можете связаться с вашим банком и попросить перенести визит на удобную для вас дату.

На что обращать внимание в первую очередь? Как понять, что мне выплатили именно ту сумму, которая полагается?

В первую очередь, нужно понимать, что весь процесс будет проходить в электронной форме, а значит человеческий фактор и возможность ошибки сводится к нулю. Во-вторых, вам поможет указанный выше калькулятор компенсаций.

Э. Алиев