Саудовская Аравия предлагает создать дорожную карту с Азербайджаном в целях расширения сотрудничества и наращивания инвестиций. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Об этом сказал руководитель Главного инвестиционного управления Саудовской Аравии Ибрагим бин Абдулрахман аль-Омар на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку.

Аль-Омар отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном и увеличить инвестиции в сферы сельского хозяйства, туризма, транспорта и энергетики.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов проинформировал о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, в том числе в рамках ОПЕК+, ситуации в сферах альтернативной энергетики, нефти и газа в Азербайджане, а также о новых проектах и возможностях для сотрудничества.

Шахбазов отметил роль Технической комиссии между министерствами двух стран в реализации новых предложений по сотрудничеству.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями о возможности подписания меморандума взаимопонимания с компанией ACWA Power в сфере альтернативной энергетики, а также участие саудовских компаний в нефтехимической сфере и сфере переработки газа.