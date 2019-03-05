Болгария признает Азербайджан в качестве основной движущей силы в реализации проекта "Южный газовый коридор".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков на мероприятии, посвященном Национальному дню Болгарии.

"У Азербайджана и Болгарии сложились близкие и дружеские отношения, а также очень активный диалог на высоком уровне и развивающееся двустороннее сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес",- сказал посол.

Янков отметил, что отношения между Азербайджаном и Болгарией в сфере энергетики имеют взаимное стратегическое значение.

"Болгария признает Азербайджан в качестве основной движущей силы в реализации проекта "Южный газовый коридор", который имеет жизненно важное значение для диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа не только для Болгарии, но и для Европы в целом. Болгария уже подписала контракт для поставки одного миллиарда кубометров газа в год в рамках проекта "Шах Дениз-2" с 2020 года, что позволит обеспечить около 30 процентов потребления газа в Болгарии. Мы также рассматриваем другие возможности для укрепления наших отношений в сфере энергетики",- сказал дипломат.

Далее посол отметил, что Болгария находится на стадии модернизации своей национальной газотранспортной сети и в скором времени получит возможность осуществлять транзит газа из различных источников, в том числе и из Азербайджана на Балканы и далее, в Западную и Северную Европу.

"Это также принесет значимые дивиденды Азербайджану, который будет играть важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы многие годы", - сказал Янков.

Болгария привержена продолжению работы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Азербайджаном во благо двух стран и народов, добавил он.