Проводимые в Азербайджане экономические реформы создали условия для увеличения доходов бюджета, финансовых возможностей страны, и Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, обеспечил направление данных средств именно в социальную сферу.

Об этом во вторник сказал заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов сказал, что шаги в социальной сфере, предпринимаемые в 2019 году, являются составной частью реализуемого большого социального пакета.

"Данные шаги были анонсированы Президентом Ильхамом Алиевым еще в прошлом году, и в данный момент идет процесс их реализации. Принимаемые сегодня Азербайджаном шаги в социальной сфере по своему масштабу, кругу охвата не наблюдаются ни в одной стране. Проводимая правительством Азербайджаном социальная политика, на самом деле носит революционный характер. Это, в первую очередь, наглядный пример проявления внимания и заботы Президента, Азербайджанского государства к своим гражданам", - добавил Новрузов.

Новрузов сказал, что минимальная зарплата увеличилась на 38 процентов и повысилась с 130 манатов до 180 манатов.

"Также предусмотрено повышение зарплат людей, работающих на государственной службе. Одним словом, эти шаги, охватывающие все слои населения, служат усилению социальной защиты людей", - отметил депутат.

Председатель комитета также коснулся указа "О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым.

"Этот указ имеет очень важное значение. Ни для кого не секрет, что сегодня в мире наблюдаются очень сложные процессы и большие экономические изменения. Я неоднократно отмечал, что падение и повышение цен на нефть - результат не экономических, а политических процессов. Естественно, некоторые государства злоупотребляют этим и, в итоге, от этого страдают граждане многих стран. На фоне этих процессов меньше всего девальвации подвергся азербайджанский манат", - сказал Новрузов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев своим вышеуказанным решением еще раз продемонстрировал и доказал, что все предусмотрено для граждан страны, Азербайджанское государство находится рядом со своими гражданами.

Новрузов отметил, что экономический потенциал Азербайджана и финансовые возможности позволяют принимать подобные шаги.

"Все, что ни создается сегодня - это все делается для граждан. Именно поэтому азербайджанский народ, граждане страны поддерживают осуществляемую под руководством Президента Ильхама Алиева политику, принимаемые шаги. Это также является наглядным примером единства власти и народа", - добавил председатель парламентского комитета.