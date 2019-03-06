Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана провел очередной аукцион.

Участвующие в этом процессе лица, сделали в общей сложности 43 заказа на 18 гособъектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, три из приватизируемых государственных объектов - мелкие государственные предприятия, четыре - нежилые участки, 10 - транспортные средства, остальное - недостроенные объекты.

Одно из таких малых государственных объектов - предприятие "Тялябя" на улице А.Герайбейли, в Бинагадинском районе Баку. Общая полезная площадь объекта составляет 279 квадратных метров, общая площадь земельного участка составляет 320,8 квадратных метра. Общая полезная площадь нежилого здания, расположенного на проспекте Гейдара Алиева в городе Газах, составляет 119 квадратных метров.

Один из нежилых участков расположен в Баку, другие - в городах и районах республики. Общая полезная площадь объекта на улице Ф.Юсифова Наримановского района Баку составляет 266,7 квадратных метра.

В ходе торгов осуществлено 32 заказа по восьми приватизируемым автомобилям. Стартовая цена транспортных средств марки Volkswagen 2009 года выпуска была назначена в пределах между 7,2 тысячи и 7,5 тысячи манатов. В результате конкурентных заявок итоговые цены на эти средства транспорта были определены в интервале между 9,2 тысячи и 9,7 тысячи манатов. Схожая ситуация характерна и для автомобилей марки Chevrolet Niva. Так, несмотря на то, что стартовая цена этих автомобилей 2010 года выпуска была назначена в четыре тысячи манатов, победитель аукциона приватизировал ее за 7,6 тысячи манатов.

Во время аукционов, которые провел Госкомитет в феврале, было приватизировано около 50 гособъектов. В их числе - акционерные общества, мелкие государственные объекты, нежилые участки, недостроенные объекты и транспортные средства.

Отметим, что возможность для очередного участия в приватизации государственных объектов появится 12 марта. Желающим участвовать в аукционе для выбора будет представлено 96 государственных объектов. 57 из них - малые госпредприятия и объекты, 23 - акционерные общества, 14 - нежилые участки, два - недостроенные объекты.