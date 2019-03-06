Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внедрить систему мгновенных платежей в стране.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказала директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова на форуме высокого уровня на тему "Диверсификация экономики - роль частного сектора" в Баку.

По словам Гурбановой, первая стадия системы мгновенной оплаты будет внедрена к концу текущего года.

"Благодаря этой системе, физические лица смогут сделать оплату без каких-либо карт, посредством мобильного номера, зарегистрированного в ЦБА", - сказала она.

Она отметила, что эта система поможет сделать оплату в течение нескольких секунд и сэкономить время.

Отметим, что в Баку в среду проходит форум "Диверсификация экономики - роль частного сектора". В мероприятии принимают участие представители Всемирного банка, Центрального банка Азербайджана, министерства экономики, министерства по налогам страны и другие представители правительства. Участиники форума обсуждают борьбу с неформальной занятостью и теневой экономикой, проводимые в стране устойчивые реформы, расширение цифровых платежей, развитие малого и среднего бизнеса и другие вопросы.