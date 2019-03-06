В ближайшие годы рынок труда Азербайджана значительно расширится.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку форума "Диверсификация экономики - роль частного сектора".

Как отметил министр, в результате проведенных в стране реформ по борьбе с неформальной занятостью, только за два месяца этого года количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 53 тысячи по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

"Реформы, проведенные в налоговой сфере, также окажут положительное воздействие на состояние рынка труда. Мы полагаем, что в ближайшие годы сможем значительно расширить рынок труда, а также укрепить механизм совершенствования трудовой законодательной базы", - сказал министр.

По словам Бабаева, в минувшем году программа самозанятости была расширена в шесть раз, и этот показатель будет увеличиваться.

В рамках программы "Друг безработного" предусмотрено открытие тридцати тысяч новых рабочих мест, что также существенно повысит уровень занятости граждан, добавил министр.

"Разработанная программа реформ, которая успешно внедряется в Азербайджане, дает положительные результаты, как в разных отраслях экономики, так и социальной сфере. Программа реформ направлена, в первую очередь, на стимулирование ненефтяного сектора, повышение уровня занятости населения, что в конечном итоге направлено на улучшение уровня жизни граждан Азербайджана. Шаги, направленные на улучшение уровня занятости населения, имеют особую значимость, и, как следствие, уровень безработицы на сегодняшний день составляет пять процентов. Это достаточно позитивный результат, особенно если принять во внимание целый ряд факторов, включающих, в том числе внешние вызовы, связанные с мировой конъюнктурой, и другие факторы", - сказал министр.

Бабаев отметил, что в Азербайджане с каждым годом расширяются возможности рынка труда, растет число трудоспособного населения за счет открытия сотен рабочих мест.

Министр подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается концепция, целью которой является усиление социальной сферы, сокращение теневой деятельности, усиление прозрачности рынка труда и создание конкурентоспособной среды в стране.

Отметим, что в Баку в среду проходит форум "Диверсификация экономики - роль частного сектора". В мероприятии принимают участие представители Всемирного банка, Центрального банка Азербайджана, министерства экономики, министерства по налогам страны и другие представители правительства. Участиники форума обсуждают борьбу с неформальной занятостью и теневой экономикой, проводимые в стране устойчивые реформы, расширение цифровых платежей, развитие малого и среднего бизнеса и другие вопросы.