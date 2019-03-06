С развитием экономики и с укреплением тенденции роста достаточно употребляемыми и даже "модными" словами в наши дни стали такие понятия, как бренд, брендинг, бренд-имидж, взаимодействие с брендом. В условиях же серьёзной конкуренции на рынке борьба за потребителя становится особенно важным для бренда. Со своими мыслями о том, как формируются отношения бренда с потребителем, как вовлечь потребителя и удержать его связь с брендом в наши дни поделилась заведующая отделом инноваций и стратегий "Азерсун"-холдинга, основатель многих брендов холдинга, тренер в области стратегического управления и маркетинга Эллада Алиева.

- Здравствуйте Эллада ханум! Поговорим об отношениях бренда с потребителем. Как формируются эти отношения?

- Это весьма трудоемкий процесс. Начнем с того, что не все, отнюдь, складывается удачно, если не учесть элементарных "правил поведения" в отношениях. Бренд несет на своих плечах весьма нелегкую ношу. Ведь, по сути, за красивым эффектным логотипом и наименованием стоят десятки, сотни людей, вложивших свой труд, способности, интеллект, энергию, буквально вдохнувших жизнь в становление марки и его популяризации, создания имиджа и завоевания любви потребителя. И если в этой цепочке выбывает какое-нибудь звено, то срабатывает эффект домино - начинает рушиться все, что было создано. Во всем этом процессе наносится урон бизнесу и категории, которую возглавил бренд.

Уникальность отношений "потребитель - бренд" носит весьма специфический характер. Если посмотреть в корень, то станет понятно, что эти две субстанции рынка не могут существовать друг без друга.

Бренд несет в себе миссию "любви" к потребителю, его переживаниям, ожиданиям, страхам, нуждам, которые он как герой берется разрешить и отрегулировать. Бренд становится спасителем для своего потребителя, отдушиной, в которой тот найдет то, что ищет, чуть ли не на уровне подсознания.

Бренд, в свою очередь, как источник решения проблем не может активировать свою деятельность без того же потребителя, выстраивая всю стратегию поведения и разрабатывая программы коммуникации, направленные на конкретный потребительский сегмент.

Во всем вышесказанном, ключевым термином является потребительский сегмент! Если бренд ведет неправильную деятельность по позиционированию себя, по выбору нужного для доходности бизнеса сегмента рынка, неправильно ведет стратегию управления, то отношения рушатся, так и не начав строиться.

Порой происходит и обратное - бренд после удачного "знакомства" и "установления отношений" расслабляется до того, что перестает прислушиваться к потребителю, к рынку, и результатом такой небрежности становится появление на рынке (в сегменте) другого бренда. А что происходит дальше - нетрудно догадаться.

- Что способствует успешному взаимодействию бренда с потребителем в таком случае?

- В основе данных взаимоотношений лежит рациональное и эмоциональное начало. Если непосредственной обязанностью марки является правильное выявление необходимостей потребителя, если бренд поначалу намеревается завоевать потребителя, подстроиться под его образ жизни, стиль и привычки или, наоборот, бренд намерен "слепить" потребителя, как первопроходец и лидер рынка (тут уже все упирается в видение инвестора и в глобальную стратегию бизнеса), то как само собой разумеющееся, весь этот длительный и тонкий процесс проходит под призмой естественности, взаимоуважения и правдивости, под которыми подразумевается правильное соотношение спроса и предложения, соразмерности требований потребительского сегмента к качеству, непрерывное обеспечение рынка продукцией и стабильный жизненный цикл качества, впервые предоставленного на апробацию и "суд" покупателя.

- Процесс взаимоотношений между потребителем и брендом действительно не простой в наше время. И каковы же особенности взаимодействия треугольника "тренды-марка-потребитель" нашего нового времени?

- Потребитель нового времени уникален. Это новое поколение. Благодаря ему, сегодня меняется все представление о маркетинге, бренд менеджменте и взаимоотношения приобретают совершенно новые очертания.

Требования потребителей нового времени формируются сейчас под влиянием своеобразных трендов и тенденций. Нынешний потребитель расположен оценивать бренд не по его поведению, а на основе того, насколько бренд смог перестроиться с учетом веяний новых тенденций и беспокойств потребителя.

Потребитель входит во взаимоотношения не с тем брендом, который громче и сильнее "кричит" о себе, а с тем, который больше готов видоизмениться, модифицировать свою деятельность в соответствии с идеями нового поколения глобальных тенденций в целях спасения своего будущего. Возможно, мысль звучит немного банально, может немного забавно, но факт остается фактом - новое поколение склонно мерить бренды своими мерками, основными из которых являются умение, желание принятия на себя какой-то меры социальной ответственности, этичности, так и оперативности в удовлетворении потребностей.

Это не секрет, что повсеместно новое поколение склоняется к таким весомым трендам, как здоровый образ жизни, премиумизация и цифровизация. Новое поколение весьма скрупулезно относится к ментальному здоровью, к физическому росту, активности и чувствительно в отношении охраны окружающей среды. Я уже не говорю о силе цифровизации, когда, образно говоря, представитель нового поколения хочет заполучить то, в чем нуждается прямо сейчас, не теряя времени и не ходя длинными окольными путями, в чем ему сильно помогают бренды, активно использующие цифровые платформы коммуникаций и предоставления услуг, осуществления продаж и прочих составляющих бизнеса. Мудрые бренды идут навстречу новых поколений, понимая виток трендов, принимают его, пытаясь соответствовать перечисленным требованиям во имя сохранения своих устойчивых взаимоотношений с потенциальной аудиторией сегодняшнего и завтрашнего дня.

- При таком положении дел не обойтись, конечно же, без инновационных подходов. Каков же инновационный подход в наше время в маркетинге и в бизнесе в целом?

- Начнем с того, что на бизнес влияет очень много факторов. Это и глобальные экономические, финансовые факторы, это и факторы, базирующиеся на международных нормах, стандартах и правилах. Каждый из них несет в себе определенную долю необходимых изменений, производственные единицы и все субъекты коммерческой деятельности подвергаются влиянию тех же самых тенденций. Как я и упомянула выше, новые тенденции, расширяя свое влияние в широких масштабах, заставляют по-новому взглянуть на состояние дел. Это ведет к изменению стратегий ведения бизнеса, к оптимизации брендовых портфелей. Компании, которые до сих пор вели узкопрофильную деятельность, теперь вынуждены диверсифицироваться и расширять свою деятельность. Это, конечно же отражается на жизнедеятельности марок, некоторые из них меняют свое позиционирование, привнося инновации, запуская или расширяя свою экспортную стратегию, обновляя портфель услуг и товаров, предоставляя новую продуктовую линейку в целях завоевания покупателей. Очень многие марки осуществляют поистине гигантские инвестиции в инновации маркетинговых коммуникаций, технологий производства и продаж. Особенно это дает о себе знать в сфере цифровизации бизнес процессов, экспортной деятельности, инноваций в сфере технологических процессов и медиа. И, как правило, успешными становятся или остаются те марки, которые вовремя и умело реагируют на динамику широкомасштабных трендов и тенденций, имея в арсенале необходимый инновационный подход к ведению дел в целом.

- Как Вы считаете, всегда ли внесение новых технологий, диверсификация, попытки освоения новых рынков сбыта или расширение объёма коммуникаций даёт нужный эффект?

- Нет, увы, не всегда. У каждого успеха, как говорится, своя формула. До принятия решения о внедрении новых технологий, производстве инновационной линейки продукции, развития экспортной деятельности и диверсификации, необходим тщательный сбор данных о рынках, конкурентах, потребительских предпочтениях или изменениях специфики потребления.

Без точного учета состояния дел, без анализа и прогноза стратегического поведения для эффективного расширения бизнеса, региональных показателей, и наконец, без сопоставления всего перечисленного с реальным финансовым и материально-техническим состоянием, выбор стратегии развития и плана деятельности будет весьма рискованным. Все это закулисная, невидимая потребителю, сторона вопроса.

Другим же жизнеобеспечивающим в данной связи фактором является контент, то есть содержание видимой стороны какого-либо проекта.

Только при выборе стратегии развития какого-либо сектора, марки, правильная визуализация, придание нужного тона своим сообщениям, грамотное преподнесение своих ресурсов и корректная подача обещания позволят бизнесу реализовать нужные возможности и достигнуть, запланированных в начале пути результатов.

- Каким образом вовлечь потребителя во взаимодействие с брендом?

- Этот волшебный процесс называется маркетинговыми коммуникациями. Если проследить путь рождения и становления бренда, от выбора сферы деятельности инвестора, разработки общего видения бизнеса, развития категории, анализа сегмента, выявления глубинных инсайтов потребителя, создания стратегии, позиционирования и брендинга в целях узнаваемости и в последующем, продаваемости марки, - весь этот сложный многоступенчатый процесс, в конечном счете выливается в маркетинговые коммуникации.

Бренд, передавая сообщения от своего лица, подчеркивая свою новизну, конкурентное преимущество, специфику или уникальность, приглашает потенциального пользователя познакомиться и проверить, подходит ли товар или услуга под его нужды.

Параллельно, посредством коммуникаций бренд продолжает держать потребителя максимум заинтересованным в продолжении этих взаимоотношений, непрерывно поддерживая интерес и подстегивая любопытство потребителей.

- Как удержать потребителя? Что нужно для обеспечения перспективы роста?

Перспективу роста обеспечивает, в обязательном порядке, наличие квалифицированных кадров вкупе с периодическим анализом деятельности, мониторингом рынка, своевременным обнаружением и использованием возникающих возможностей, с соответствием мировым тенденциям и постоянным вниманием к потребителю. Совокупность вышеперечисленного даёт бизнесу возможность непрерывного роста, целесообразности инвестиций и развития.

- Благодарим Вас за интересную беседу.

Нихад Ахвердиев