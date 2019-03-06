До сегодняшнего дня с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти, с месторождения "Шах Дениз" - более 100 миллиардов кубометров газа.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на форуме высокого уровня на тему "Диверсификация экономики - роль частного сектора" в Баку.

Вице-президент отметил, что за 27 лет деятельности в Азербайджане BP внесла большой вклад в экономику Азербайджана.

"BP планирует продолжать свою активную и успешную деятельность в Азербайджане. Мы гордимся, что BP является оператором в основных нефтегазовых проектах страны", - сказал Асланбейли.

Далее, вице-президент отметил, что с момента заключения "Контракта века" по сегодняшний день, в контракте не было изменений.

Асланбейли далее отметил роль нефтяного сектора в развитии ненефтяного сектора.

По словам вице-президента, BP внес значительный вклад в развитие ненефтяного сектора в стране.

Асланбейли отметил, что у BP есть разные программы в социальной, сельскохозяйственной сферах, в сфере образования и так далее.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).