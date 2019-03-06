Италия заинтересована инвестировать в сферы энергетики и технологий в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Об этом сказал находящийся в Баку глава итальянской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель председателя Комиссии по внешним связям Палаты депутатов Италии Паоло Гримольдини на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, он отметил, что Трансадриатический трубопровод (TAP) является проектом, который отвечает интересам двух стран. По его словам, TAP обеспечит не только развитие экономических связей между странами, но и политических.

В свою очередь, министр Шахбазов отметил значимую роль сферы энергетики в многовекторном сотрудничестве с Италией. Министр подчеркнул, что Италия является одним из основных покупателей азербайджанской нефти, а с помощью "Южного газового коридора" также будет поставлять в эту страну газ.

Шахбазов высоко оценил позицию Италии в вопросе реализации TAP, являющегося составной частью "Южного газового коридора".

Отметим, что проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.