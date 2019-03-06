Одним из главных приоритетов для Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) является привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан. Об этом сказал Trend руководитель Бакинского офиса MÜSİAD Абдуррахман Узун, передает Day.Az.

Глава Бакинского офиса MÜSİAD отметил, что в последние годы в Азербайджане были приняты серьезные и важные шаги для развития экономики.

"В качестве примера можно привести регулярные мероприятия по развитию туризма, сельского хозяйства и других сфер, проводимые реформы, новые промышленные парки и другие. Наряду со всем этим, необходимо подчеркнуть, что также оказывается серьезная поддержка предпринимательству", - добавил Узун.

По словам главы Бакинского офиса MÜSİAD, осуществляемые в Азербайджане мероприятия в целях усиления экономики приводят к вложению инвестиций в различные сферы страны не только местными предпринимателями, но и иностранными бизнесменами.

Узун отметил, что MÜSİAD заинтересована в привлечении инвестиций в Азербайджан из всех стран, где задействована эта организация.

"В качестве примера можно привести строительство фабрики по производству удобрений в одном из регионов Азербайджана. С началом деятельности предприятия импорт удобрений из-за рубежа значительно сократится, и можно будет полностью удовлетворить внутренний спрос на удобрения. В ближайшие три месяца ожидается открытие фабрики по производству удобрений", - сказал глава Бакинского офиса MÜSİAD.

Узун сказал, что вложение за сравнительно короткий период крупных стратегических инвестиций в экономику Азербайджана со стороны членов MÜSİAD вызывает чувство гордости.

Глава Бакинского офиса MÜSİAD также отметил, что одной из главных задач Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей является увеличение числа своих членов и обеспечение последовательной, плановой работы организации. Наряду с этим, планируется создание и работа общей группы компаний из членов MÜSİAD в Азербайджане.

Глава Бакинского офиса MÜSİAD также отметил, что на данный момент половину членов правления Бакинского офиса Ассоциации составляют азербайджанские, а другую турецкие бизнесмены.

"В целом, 60 процентов наших членов составляют турецкие бизнесмены, остальная часть - азербайджанские предприниматели. Уверен, что до конца текущего года увеличится число азербайджанцев участников организации. В целом, MÜSİAD не ставит различия между азербайджанскими и турецкими бизнесменами, в силу приверженности принципу "одна нация, два государства", - сказал Узун.

Глава Бакинского офиса MÜSİAD также рассказал о поставленных на этот год задачах.

"На 2019 год мы сформулировали три главные цели, одной из которых является развитие предпринимательства, второй - индивидуальное развитие, а третьей - массовое развитие. С этой целью в Азербайджане для бизнесменов начали проводиться тренинги. Начиная со второго квартала, в Азербайджан будут приглашены турецкие бизнесмены, достигшие успеха в различных сферах деятельности. Предусматривается провести обмен опытом между ними и азербайджанскими бизнесменами, что должно стать очень эффективным и полезным начинанием. В прошлом на выставке, организованной MÜSİAD в Турции, приняли участие 12 азербайджанских бизнесменов и были приняты шаги для установления новых связей", - добавил Узун.

По словам главы Бакинского офиса MÜSİAD, главным преимуществом для турецких бизнесменов в Азербайджане является отсутствие языковых барьеров.