Экономические связи между Азербайджаном и Ираном еще больше укрепятся благодаря совместным железнодорожным проектам.

Об этом в среду в рамках участия в церемонии открытия железной дороги Казвин-Решт сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, обе страны стремятся развивать международный транспортный коридор "Север-Юг".

Председатель ЗАО сказал, что до сих пор посредством железной дороги Астара-Астара (Иран) было перевезено более 270 тысяч тонн грузов. Гурбанов добавил, что за прошедшие два месяца значительно увеличились грузоперевозки посредством данной железной дороги.

"Президенты двух стран придают особое значение развитию экономических отношений и железнодорожных связей", - отметил Гурбанов.