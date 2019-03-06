С этого месяца министерство труда и социальной защиты населения перейдет на электронную систему начисления пенсий по инвалидности.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим завершаются работы по созданию соответствующей автоматизированной инфраструктуры, передает Day.Az.

Пенсии по инвалидности так же, как и пенсии по возрасту, будут начисляться автоматически без каких-либо обращений и документации. Таким образом, будут устранены бюрократические проволочки.