BP планирует пробурить шесть скважин в Азербайджане в течение следующих двух лет.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на встрече, посвященной итогам 2018 года и планам на этот год.

Гэри Джонс отметил, что BP подписала четыре разведывательных контракта, и буровые работы будут проводиться на основе этих контрактов.

Он отметил, что на блок D-230 возлагаются большие надежды. По его словам, если работы на этом разведочном блоке будут успешными, BP откроет месторождение, схожее по объемам с месторождением "Азери-Чираг-Гюнешли".

Джонс подчеркнул, что в 2018 году BP перевыполнила свои прогнозы. Он отметил, что работы проводимые.в Азербайджане занимают особое место в портфеле BP и по объемам схожи с работами, проводимыми в Бразилии.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).