Во втором квартале 2019 года планируется принять инвестиционное решение по проекту "Центрально-Восточный Азери".

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на встрече, посвященной итогам 2018 года и планам на этот год.

Как отметил Джонс, имеются первичные предложения по стоимости. Они представлены акционерам и обсуждаются с правительством Азербайджана и компанией SOCAR.

"В настоящее время идут обсуждения по стоимости проекта. У нас достаточно времени для принятия решения", - сказал он.

Ожидается, что проект "Центрально-Восточный Азери" будет включать жилой блок и платформу для добычи и бурения, для размещения между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" на глубине приблизительно 137 метров три новые подводные газовые, нефтяные и водопроводные линии и связанную с ними подводную инфраструктуру, интегрированные подводные энергетические (запасные) и телекоммуникационные кабели, связывающие платформы "Восточный Азери" и "Центрально-Восточный Азери".

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.