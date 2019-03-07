Австрия рассчитывает получать газ через "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, сказали Trend в Федеральном министерстве по устойчивому развитию и туризму Австрии, передает Day.Az.

"Мы ценим усилия Азербайджана по обеспечению безопасных поставок энергоресурсов для потребителей в Европе по конкурентоспособной цене. Когда реализация проекта "Южный газовый коридор" будет завершена, мы ожидаем, что объемы газа из Азербайджана будут поставляться через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию, Болгарию, Италию и далее в европейские страны, включая Австрию", - сказали в министерстве.

В Федеральном министерстве заявили, что Австрия признает важность диверсификации поставок энергоносителей путем диверсификации стран происхождения, маршрутов перевозки, видов топлива и сбалансированной торговли.

"Южный газовый коридор обеспечивает диверсификацию поставок природного газа и повышает безопасность поставок. Решающая роль Азербайджанской Республики как ключевого фактора в реализации "Южного газового коридора" неоспорима", - сказали в министерстве.

Далее, в федеральном министерстве по устойчивому развитию и туризму отметили, что объёмы запасов углеводородов и географическое положение делают Азербайджан незаменимым партнером в международном энергетическом бизнесе.

"Мы высоко ценим долгосрочное энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. При подписании и ратификации Парижского соглашения и Австрия, и Азербайджан вступили на путь декарбонизации, который может открыть прекрасные новые возможности для двустороннего сотрудничества в области энергетики, в таких областях, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, использование инновационных энергетических технологий, например, в области хранения энергии. Следовательно, двустороннее сотрудничество может быть расширено по масштабам и развиваться за пределами традиционных источников энергии", - сказали в министерстве.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.