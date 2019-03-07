Повлиял ли сильный туман на работу бакинского аэропорта?
7 марта 2019 09:19 108
Сильный туман в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев. Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в аэропорту.
Было отмечено, что прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.
"Никаких задержек в отправке и приеме самолетов нет. Аэропорт работает в нормальном режиме", - сказали в аэропорту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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