Сильный туман в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев. Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в аэропорту.

Было отмечено, что прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.

"Никаких задержек в отправке и приеме самолетов нет. Аэропорт работает в нормальном режиме", - сказали в аэропорту.