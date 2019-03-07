Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого марта составил 257,3 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 248,6 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4388 маната за ноту.

Также были совершены сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил более семи миллионов манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 224 маната. За день были заключены 448 сделок по акциям.

Объем осуществленных РЕПО-операций составил 1,7 миллиона манатов.