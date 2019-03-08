В резиденции газеты The Washington Post прошло мероприятие под названием "Продукция ГУАМ", при участии посольств стран ГУАМ, аккредитованных в США. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Выступив на мероприятии вместе с представителями Грузии, Украины и Молдовы, советник посольства Азербайджана Орхан Зейналов рассказал о бизнес-проектах, развивающихся промышленных сферах, торговых связях и потенциальных возможностях страны, подчеркнул важность совместного сотрудничества для развития региона.

В центре внимания на мероприятии была местная винная продукция стран ГУАМ. Представленные азербайджанские вина местного бренда "Savalan" вызвали большой интерес у гостей. Представители бизнеса поинтересовались возможностями распространения азербайджанских вин на американском рынке.

На мероприятии гостям также были продемонстрированы национальные блюда и сладости Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Гости с большим интересом ознакомились с уголком Азербайджана, где были выставлены образцы национальной культуры страны.

В мероприятии приняли участие представители диппредставительств, компаний и местной общественности.

Мероприятие было организовано Ассоциацией "Community Empowerment" и компанией Global Chamber.

Напомним, что организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году республиками - Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.