В Азербайджане определены таможенные пошлины на импорт автобусов, рассчитанных на перевозку более 120 пассажиров, и работающих на сжиженном газе.

Как сообщает Day.Az, автобусы, предназначенные для использования исключительно в аэропортах, освобождены от пошлины. Также освобождены от пошлины автомобили, используемые в медицинских целях.

Решение вступает в силу с этого дня.

Импорт остальных автобусов, рассчитанных на перевозку более 120 пассажиров, и работающих на сжиженном газе, будет облагаться таможенной пошлиной в размере 1,2 доллара за каждый кубический сантиметр двигателя.