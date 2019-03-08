Азербайджан освободил эти автомобили от таможенных пошлин
8 марта 2019 13:27 549
В Азербайджане определены таможенные пошлины на импорт автобусов, рассчитанных на перевозку более 120 пассажиров, и работающих на сжиженном газе.
Как сообщает Day.Az, автобусы, предназначенные для использования исключительно в аэропортах, освобождены от пошлины. Также освобождены от пошлины автомобили, используемые в медицинских целях.
Решение вступает в силу с этого дня.
Импорт остальных автобусов, рассчитанных на перевозку более 120 пассажиров, и работающих на сжиженном газе, будет облагаться таможенной пошлиной в размере 1,2 доллара за каждый кубический сантиметр двигателя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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