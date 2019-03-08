Азербайджанская нефть подорожала
8 марта 2019 15:14 207
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке возросла на 0,25 доллара или 0,37% .
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки AzeriLight составляет 67,23 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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