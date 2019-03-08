Ожидается, что государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начнет инвестировать в газораспределительную сеть Болгарии во второй половине 2019 года, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, передает Day.Az.

"Как вы знаете, интерес Азербайджана к газификации болгарских городов был объявлен в ходе встречи между премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в январе 2018 года в Баку. Государственная нефтяная компания Азербайджана успешно инвестировала в этот сектор в Грузии, и мы будем рады, если компания реализует свой опыт и в Болгарии", - сказала министр.

Далее Петкова добавила, что в 2018 году болгарская сторона провела плодотворные обсуждения с представителями SOCAR о возможностях участия компании в развитии газификации Болгарии.

В частности, речь идет об инвестициях Азербайджанской государственной нефтяной компании в газораспределение и в основном в газоснабжения жилых домов, который имеет огромный потенциал для развития в Болгарии, добавила министр энергетики.

"В настоящее время SOCAR изучает газораспределительный сектор Болгарии. В связи с этим в конце прошлого года SOCAR объявила о процедуре подготовки технико-экономического обоснования инвестиционных возможностей в газораспределительный сектор Болгарии. В случае положительных результатов технико-экономического обоснования, во второй половине этого года мы ожидаем, что SOCAR начнет вложение первых инвестиций в газораспределительный сектор Болгарии", - сказала Петкова.

Напомним, что правительство Болгарии еще в 2015 году представило Азербайджану пакет проектов по энергетическому сотрудничеству. В частности, азербайджанской стороне предложено участвовать в строительстве АЗС, вложить инвестиции в строительство нефте- и газохранилищ, нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB, газопроводу, который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу ТАР.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.