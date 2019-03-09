"На Нефтчалинском автозаводе планируется производство еще одной модели автомобиля марки Peugeot".

Об этом Report сообщил председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов, передает Day.Az.

По его словам, производство нового автомобиля запланировано на середину 2019 года: "Примерно через 3 месяца мы планируем приступить к производству модели Peugeot 207. Эти автомобили будут оснащены автоматической коробкой передач, а цена будет примерно в пределах 17 500 манатов".

Представитель "Азермаш" сказал, что другой особенностью нового автомобиля будет то, что на продажу он будет выставлен под названием Peugeot: "Для производимого сейчас автомобиля марки Peugeot 406 используются названия Peugeot и Hazar. Однако в этой модели будет использоваться только название Peugeot".