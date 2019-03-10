Развитие малого и среднего бизнеса является локомотивом для дальнейшего развития экономики Азербайджана, сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Мерси Тембон, передает Day.Az.

Региональный директор отметила, что ВБ готов всячески поддержать Азербайджан в этом направлении.

По словам Тембон, очень важно развивать предпринимательство, но также немаловажную роль играет развитие инфраструктуры и реконструкция дорог.

"Развитие инфраструктуры и реконструкция дорог важны для того, чтобы предприниматели, производители могли с легкостью выводить свои товары, как на местные, так и на зарубежные рынки", - сказала Тембон.

В данный момент, как отметила региональный директор, основное внимание банка сосредоточено на развитии ненефтяного сектора экономики.

Региональный директор ВБ отметила, что банк сотрудничает с Азербайджаном в разных направлениях.

Как отметила Тембон, помимо всего прочего, ВБ работает над повышением эффективности государственных предприятий Азербайджана, оказывает поддержку процессу оздоровления банковского сектора и так далее.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.