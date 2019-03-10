Компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) планирует рассмотреть возможности продления контракта по экспорту сырой нефти с Государственной национальной нефтяной корпорацией Нигерии NNPC, сообщили Trend в SOCAR, передает Day.Az.

"Контракт с NNPC завершается в июне этого года и мы планируем рассмотреть возможности его продления", - сказали в компании.

Как отметили в госкомпании, в среднем в месяц SOCAR экспортирует около 1 миллиона баррелей сырой нефти в Нигерию.

Отметим, что представительство SOCAR Trading в Нигерии действует с ноября 2009 года.

Компания SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.