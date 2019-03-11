Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и генеральный директор АПК Кямран Набизаде.

Документ был подписан в рамках конференции посвященной теме - "Поддержка малого и среднего бизнеса: развитие промышленных предприятий в ненефтяном секторе", проведенной при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в осуществлении совместных проектов, с целью оказания поддержки МСБ поощрять привлекать молодежь к предпринимательству, реализовывать инновационные инициативы и т.д.