Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с четвертого по седьмое марта составил 283,16 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 268,8 миллиона манатов. Всего были размещены 2,7 миллиона нот по цене от 99,4388 маната до 100,9128 маната.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 33,08 тысячи долларов (56,23 тысячи манатов), на манатные облигации - 7,5 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 3,3 тысячи манатов.

РЕПО-операции составили 6,8 миллиона манатов.