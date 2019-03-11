ООО "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, в своей деятельности уделяет особое место социальным проектам. "Мобильная Глазная Клиника", созданная при поддержке компании Azercell 1 июня 2011 года, является одним из таких проектов. Услугами "Мобильной Глазной Клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы. В феврале этого года врачи клиники посетили Центр Реабилитации и Социологии №5 Общественного Объединения Помощи Детям-Инвалидам "Мушвиг", расположенного в посёлке Сахил Гарадагского района. В рамках проекта 25 детей прошли офтальмологическое обследование. При необходимости детям было назначено лечение, а также прописаны очки.

Отметим, что мероприятия по обследованию и лечению проводятся Общественным Объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell. "Мобильная Глазная Клиника", начиная с первого дня своего функционирования обслужила около 7500 человек, посетив детские дома, школы, дома престарелых Баку и большинства регионов Азербайджана. Следует отметить, что в 2018 году в "Мобильной Глазной Клинике" Azercell прошли обследование 1368 человек.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране сервис 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell - единственная компания в стране и СНГ, получившая международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".