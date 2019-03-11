Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было продолжено судебное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Межбанка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахреддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева в качестве свидетеля показания дал Мансур Зейналов. На заседании было отмечено, что Мансур Зейналов ранее обвинялся вместе с Дуньямином Халиловым, и приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к пяти годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд уменьшил этот срок до четырех лет, а Верховный суд - до 2,5 лет.

Во время дачи показаний Зейналов сказал, что работал юристом в компании "General Construction" Дуньямина Халилова. "Моя работа заключалась в переводе договоров. В 2007 году Халилов создал ООО "Kondor Qrup" и назначил меня учредителем и исполнительным директором. Затем на мое имя были взяты кредиты. Я всего лишь подписывал документы, и все указания давались Халиловым", - сказал он.

Отвечая на вопросы, Зейналов сказал, что по профессии он не юрист. "Я знаком с некоторыми обвиняемыми, сидящими в зале. Они формально являлись руководителями компании", - сказал он.

Затем в качестве свидетеля показания дал Фархад Амирасланов. Он также обвинялся вместе с Дуньямином Халиловым, и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям был лишен свободы сроком на пять лет. Верховный суд сократил этот срок до двух лет. Он сказал, что работал специалистом по строительству в компании "General Construction". "Потом Дуньямин Халилов создал на мое имя ООО "Aqora". По его желанию я подписал несколько кредитных документов. Моя руководящая должность в компании была формальной", - сказал он.

На заседании было сказано, что Амирасланов подписал семь кредитных договоров Межбанка, и на его имя были взяты около 10 миллионов манатов.

Обвиняемый Халилов сказал, что деньги, выделенные ООО "Aqora", были потрачены на проекты.

Другой свидетель - Сейфулла Сейфуллаев в своих показаниях сказал, что ранее был осужден вместе с Халиловым, и решением суда лишен свободы сроком на пять лет. Решением Верховного суда он был приговорен условно, и отпущен на свободу.

По его словам, он являлся генеральным директором ОАО "Səbail Mebel". "На мое имя из Межбанка были взяты кредиты на девять миллионов манатов. Из банка позвонил человек, имя которого я не помню, и сказал прийти в банк. Я подписал документы в банке, но денег не увидел. Сказали, что деньги будут потрачены на развитие ООО. На эти деньги должна была быть куплена арматура, но ничего куплено не было", - сказал Сейфуллаев.

Следующий свидетель - Рафиг Мамедов в своих показаниях отметил, что ранее работал на руководящей должности в ОАО "Səbail Mebel", а в 2006 году передал компанию по доверенности Сейфуллаеву. Он сказал, что акции ООО принадлежали Сейфуллаеву. "На мое имя формально была оформлена купля-продажа", - сказал он.

На заседании был объявлен перерыв.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО "Азторг", которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев, Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.