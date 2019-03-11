В парке "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) нет пассажирских самолетов модели Boeing 737 Max 8, потерпевшего крушение в Эфиопии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Report пресс-секретарь AZAL Паша Кесамански.

Тем не менее он подчеркнул, что AZAL заказал самолет данной модели.

Напомним, что в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате катастрофы погибли 157 человек. В связи с этим ряд авиакомпаний Великобритании, Китая, Малайзии, Эфиопии заявили о приостановке использования самолетов Boeing 737 Max 8.