Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мухаммед аль-Мазруи 17 марта посетит Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сказали в понедельник Trend в посольстве ОАЭ в Баку.

Как отметили в посольстве, Сухейль Мухаммед аль-Мазруи примет участие в 13-й министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, которая пройдет 18 марта в Баку.

Сухейль Мухаммед аль-Мазруи посетит Азербайджан во главе делегации ОАЭ и проведет ряд двусторонних встреч, сказали в посольстве.

Отметим, что 17 марта в Баку пройдет 27-е заседание совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки - до 25,94 миллиона баррелей. В рамках этого соглашения 10 стран "не ОПЕК" должны снизить добычу на 383 тысяч баррелей в сутки - до 17,937 миллиона баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.