Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC) до уровня "BB" с уровня "BB-".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, прогноз по рейтингу "стабильный".

"По оценкам Fitch, несколько проектов окажут влияние на рост доходов GOGC. Среди них теплоэлектростанция "Гардабани 2", строительство которой завершится в четвертом квартале этого года, проект "Шахдениз 2" и строительство подземного газохранилища.

Агентство полагает, что реализация проекта "Шахдениз 2" положительно скажется на рентабельности GOGC. В результате реализации проекта будет увеличен транзит газа, что увеличит объемы закупок корпорацией природного газа у консорциума.

Fitch надеется, что GOGC сохранит свои основные кредитные показатели на 2018-2022 годы, отметив положительное влияние проектов ТЭС "Гардабани 2" и подземного газохранилища.

Отметим, что 100% акций GOGC принадлежит государственной инвестиционной компании "Фонд партнерства".