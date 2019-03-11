С мая этого года в Баку откроются прямые рейсы из индийских городов Мумбаи и Дели.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров, передает Day.Az.

По его словам, рейсы будет выполнять İndigo Airlines.

"В настоящее время ведутся переговоры касательно дней полетов и других вопросов", - сказал Багиров.