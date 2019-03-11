Баку и индийские города свяжут прямые авиарейсы
11 марта 2019 18:11 166
С мая этого года в Баку откроются прямые рейсы из индийских городов Мумбаи и Дели.
Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров, передает Day.Az.
По его словам, рейсы будет выполнять İndigo Airlines.
"В настоящее время ведутся переговоры касательно дней полетов и других вопросов", - сказал Багиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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